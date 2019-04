Garion Mulder: "Fryslân is een mooie plek, maar het is niet thuis"

"Het is niet lekker om in je hoofd te hebben, het is wel lastig," zegt Garion Mulder. Volgens hem is de familie niet naïef geweest. "Wij wonen er achttien jaar en zijn er de laatste vijftien jaar mee bezig geweest. Het is niet zo eenvoudig. Je hoopt wel dat er wat veranderd in de loop van de tijd. Tien jaar lang zijn we ook in het nieuws geweest en vorig jaar hebben wij het ook weer geprobeerd. De mensen thuis weten nu dat het veel erger is dan dat de meesten weten. Dus we hebben niet te lang gewacht."

"Ik kan wel een visum krijgen, maar dan moet ik mede-investeerder zijn in het bedrijf, dan moet je een deel van wat het bedrijf waard is meenemen en dat zit er niet in."

Petitie

Garion is terug in Fryslân, omdat hij 21 geworden is. Ook de Amerikanen vinden het niet eerlijk dat de jongens niet de mogelijkheid krijgen om op de boerderij van hun vader te werken. Er is een online petitie opgestart en die is ondertussen al 31.000 keer ondertekend.

"Ongelofelijk, dat had ik nooit gedacht. Drie dagen geleden was dat nog maar 2,500 keer. Nu het in het nieuws geweest is, gaat het snel omhoog. Dat is positief." Hij hoopt dat hij weer terug kan naar Amerika. "Er is nog steeds een kans, maar hoe, ik heb geen idee. Ik hoop het wel."

Trekt Fryslân niet?

"Ja, de Zuidwesthoek is ook een mooi gebied, maar het is niet thuis. Ik vind Nederland en Fryslân een mooie plek, maar het is niet thuis. Dat is Amerika, daar ben ik opgegroeid, dat is mijn leven."