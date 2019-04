Nieuwe veerboten van Doeksen zullen gaan varen op aardgas

Het is de bedoeling dat de schepen eenmaal per week worden voorzien van nieuw aardgas. Dat wordt met vrachtauto's in Harlingen aangevoerd. Aardgas geldt als een schone brandstof voor veerboten.

Doeksen gaf drie jaar geleden opdracht tot de bouw van de twee veerboten. Naar verwachting zullen beide schepen eind van dit jaar in de vaart worden genomen, als vervanging voor de Midsland.