Mantelzorger Yvon vindt weekendrust als haar man bij Amaryllis wordt opgevangen

'Respijtzorg' in Amaryllis

"Mantelzorg is een 24/7 baan. Je kan nooit zeggen van ik doe het even niet. Als je een 9 tot 5 baan hebt kun je in je vrije tijd even naar het café, als je dat wilt. Dat kan bij mantelzorg niet," aldus Atie van Vliet.

Zij heeft jarenlang in de zorg gewerkt en spreekt uit ervaring. "Als je mantelzorger bent, ben je altijd afhankelijk van het feit dat je aanwezig moet zijn. Je kan niet altijd je eigen tijd indelen. Dat is de grootste belasting voor mantelzorgers.

Atie hoopt dat mantelzorgers hulp zoeken. Zij kunnen dit onder meer vinden in de respijtzorg. "Respijtzorg is vervangende mantelzorg en dat is enorm belangrijk. Respijtzorgers passen vaak een dagje of een weekend op, zodat de mantelzorger even zijn of haar rust kan vinden."

"Daarnaast hebben ze even tijd voor praktische zaken, zoals een bezoek aan de kapper of aan de tandarts. Mantelzorgers moeten af en toe wél die kans hebben dat ze iets voor hunzelf kunnen doen. Dan is vervangende mantelzorg enorm belangrijk."

Een voorbeeld daarvan is het zorgappartement van Amaryllis. "Zodra je mantelzorger bent, ontdek je hoe belangrijk vervangende mantelzorg is."

"Mensen die altijd iets moeten, worden moe van het moeten. Als ze de kans hebben om dat te verdelen, houden ze het veel langer vol. Geestelijk is mantelzorg vaak zwaarder dan lichamelijk. Dat wordt vaak zomaar even vergeten."