Studentenorkest logeert in Friesland en speelt Idskenhuizen wakker

Logeren in Friesland

De muzikanten van het Nesko verblijven op diverse locaties in Idskenhuizen. De studenten slapen onder andere in het dorpshuis en in de oude kerk aan de Bramerstraat, waar tegenwoordig zeil- en surfschool Neptunus is gevestigd. "Ik heb het gevoel alsof we Idskenhuizen hebben afgehuurd," geeft woordvoerder en muzikant Robin Schot aan.

Volgens het orkest is het vaak moeilijk om een geschikte locatie voor een dergelijk trainingskamp te vinden. "Maar iedereen werkt hier ontzettend goed mee, het zijn allemaal hele leuke mensen, het is een mooie plek en er is genoeg ruimte." Daarom is het Nesko blij dat Idskenhuizen al enkele jaren onderdak verschaft aan de studenten.

Concerten

Het Nesko geeft van 7 tot en met 14 april concerten in acht grote studentensteden in Nederland en België. Ze oefenen deze week in Idskenhuizen en op zondag 7 april is er een concert in de rooms-katholieke Sint-Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga. Dit concert fungeert als een try-out voor het Nesko, maar is ook bedoeld voor de mensen uit de omgeving van Idskenhuizen.

Op het programma van het orkest staat klassieke muziek van grote namen zoals Brahms en Carl Maria von Weber. In het programma is ook aandacht voor jong talent, zoals trompettist Tijmen van Tol. Het orkest staat onder leiding van dirigent Sander Teepen. De leden van het orkest schuiven twee weken lang hun studie aan de kant om deel te nemen aan de tour.