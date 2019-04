Afûk komt met speciale cursus voor mensen in de zorg

Met onderwerpen zoals het lichaam, klachten uitleggen en gezondheid en preventie is deze cursus in het bijzonder geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg- of welzijnssector.

Taalgebruik en communicatie zijn van groot belang in de zorg. Volgens de Afûk kan het extra voordeel opleveren als patiënten hun moedertaal kunnen gebruiken: de zorgvrager kan zich beter uiten en weet gemakkelijker de juiste woorden te vinden. Daarnaast versterkt het gebruik van de moedertaal de vertrouwensband tussen patiënt en zorgverlener.

MCL

De eerste cursisten vanuit het MCL hebben zich al aangemeld. "Veel van onze patiënten hebben het Fries als moedertaal en we merken dat het hen goeddoet om de eigen taal te kunnen gebruiken, mensen vertellen gemakkelijker wat er aan de hand is en wat de klachten zijn", zegt Frits Mostert, communicatie-adviseur bij het MCL.

11huisartsen

Ook de campagne 11huisartsen, een initiatief van de Friese Huisartsen Vereniging en de provincie Fryslân, biedt de cursus aan aan huisartsen die in Friesland willen komen werken. "Wanneer het gaat om emoties of gevoelige zaken drukken de Friezen zich toch het gemakkelijkst uit in het Fries. Vandaar dat wij nieuwkomers in Friesland graag faciliteren om de digitale cursus Fries in de zorg te volgen", zegt Hendriekje van der Meer, projectleider van de campagne 11huisartsen.