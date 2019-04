Verschillende organisaties slaan handen ineen om bijensterfte tegen te gaan

Een nieuwe aanpak zou hard nodig zijn. Uit Duits onderzoek blijft dat het aantal vliegende insecten met 75 procent drastisch is afgenomen. Bijen en andere insecten zijn echter zeer belangrijk voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en een gezond bodemleven.

Het project Silence of the Bees vraagt aandacht voor dit probleem. Het bijenpact is daar onderdeel van. In maart spraken vijftien andere Friese organisaties al af om elkaar uit te dagen om verrassende oplossingen te bedenken voor de bijensterfte in Fryslân.