Unieke vondst bij Terschelling: Oudste wrak van Nederland gevonden bij opruimen spul MSC Zoe

Bij de bergingsoperatie werden koperen platen en houten balken aangetroffen, waarna er archeologisch onderzoek is gedaan. De houten balken zijn van een schap van waarschijnlijk 30 meter lang, dat de koperplaten vervoerde. Dat koper werd dan weer gebruikt voor het slaan van geld.

Economische waarde

En dat had een economische waarde. "De werden waarschijnlijk naar Nederland gebracht om koperen munten van te maken, die gebruikt werden voor de handel in de 16e eeuw", vertelt minister Ingrid van Engelshoven. "De bloei van de steden begon toen; men had munten nodig om te betalen. De bakker moest de schoenmaker betalen en omgekeerd en daar gebruikte men koperen munten voor."

Het hout is in 1536 gekapt en het schip is rond 1540 gebouwd in de Nederlanden. De koperplaten zijn ook van die periode en hebben merktekens van de familie Fugger. Die hadden in de 16e eeuw een monopolie op koperproductie.