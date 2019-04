Unieke vondst bij Terschelling: eeuwenoud wrak gevonden bij opruimen spul MSC Zoe

In de zomer volgt nader onderzoek naar het schip. Het water is daar nu nog te koud voor. Duikers gaan dan kijken wat ze nog meer kunnen vinden.

Volgens Gerald de Weerdt, bekend van de bouw van de Willem Barentsz-replica en voormalig conservator van het Behouden Huys op Terschelling en het Maritiem Depot in Lelystad, zouden de vondsten wel een plek kunnen krijgen op Terschelling. "Als het in de wateren bij Terschelling is gevonden, dan zou het daar een mooie plek kunnen krijgen. Archeologische vondsten zijn staatseigendom en de Rijksdienst voor het Cultureel beheert dat. Maar ze kunnen wel zaken in bruikleen geven."

Hij is enthousiast over de vondst, die volgens hem nieuwe informatie kan verschaffen over hoe schepen omstreeks 1540 werden gebouwd. Hij nuanceert wel de historische claim van de minister. In Nederland zijn wel veel oudere schepen gevonden dan het wrak dat nu is gevonden bij Terschelling, bijvoorbeeld in de Flevopolders, waar de Zuiderzee werd drooggelegd. Maar dat zo'n oud wrak in zee wordt gevonden, maakt de vondst wel bijzonder, zegt De Weerdt.