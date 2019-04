Friese familie Mulder moet na 18 jaar vertrekken uit Amerika

De familie kwam naar het land met een zogenaamd investeringsvisum. "Dat is een visum dat je iedere vijf jaar moet verlengen. En daar hoort bij dat als de kinderen eenmaal 21 zijn, ze worden gezien als volwassene en ze niet meer op jouw papieren staan. Dan moeten ze terug naar het land waar ze zijn geboren", legt Kor Mulder uit.

Eén zoon is al terug naar Fryslân, omdat hij 21 is gewordne. De andere wordt komende zomer 21. Het was bekend dat dit kon gebeuren, maar nu het zover is, komen ook Amerikanen voor de Friezen op. Ze vinden het niet eerlijk dat de jongens niet de mogelijkheid krijgen om op de boerderij van hun vader te werken. Er zijn allerlei acties en een petitie opgestart en die worden massaal gedeeld in Amerika.

Ook politici in Minnesota beginnen zich ermee te bemoeien. Ze zetten zich in voor de Mulders. Of dat ook iets zal opleveren, weet Mulder niet, maar er is wel wat meer hoop.

Verkopen is bijna geen optie

De oudste zoon is in Fryslân, maar wil heel graag terug naar zijn vader en broer om te werken op de boerderij. Dat is nu nog niet mogelijk. Voor Kor Mulder is dat zeer emotioneel. Hij kan, als zijn zoons niet mogen blijven, niet verder met zijn boerderij.

Mulder is in 2001 met een trekker kleinschalig begonnen met de boerderij. Hij heeft nu 340 stuks vee, waarvan 170 stuks melkvee. Te klein om personeel in te huren. Verkopen is bijna ook geen optie. Terug naar Nederland zou voor hem financieel een ramp zijn, omdat de boerderij niet op zal leveren wat hij erin heeft geïnvesteerd.