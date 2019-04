Iepen Mienskipfûns keert geld uit aan ruim driehonderd projecten

Het Iepen Mienskipsfûns is in 2015 ingesteld. Het idee erachter is dat het fonds helpt bij het maken van een 'sterke gemeenschap'. Door het fonds is het makkelijker geworden om een subsidie aanvraag te doen. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer heeft die aanpak zijn vruchten afgeworpen: "Ja, absoluut. We hebben de afgelopen vier jaar veel kleine en grote projecten mogelijk gemaakt. Van heel kleinschalig tot groot en significant. Dat heeft de provincie wel vooruit geholpen."

Zuidwesten kan fonds niet vinden

Opvallend is dat er in het zuidwesten van de provincie de minste aanvragen worden ingediend. Er is slechts vanuit de helft van de dorpen in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest Fryslân een aanvraag gedaan.

Gedeputeerde Kramer heeft daar zo geen verklaring voor. "In de toekomst moeten we er scherp op letten. Een verklaring heb ik zo niet. Misschien is er gewoon geen behoefte, dat kan natuurlijk. Maar het heeft wel onze aanhoudende zorg om mensen op de hoogte te houden van de mogelijkheden." Op de Waddeneilanden hebben alle dorpen bijdrages gekregen vanuit het fonds. Kramer: "Daar heeft elk dorp ongeveer vijf keer een aanvraag gedaan als je kijkt naar het totale aantal, maar dat houdt nu een beetje op. Je ziet een soort van aanvraagvermoeidheid."

Nieuwe aanvragen

Op 23 april kunnen er weer aanvragen worden ingediend. Ook in september zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen.