Groen dak voor een energieneutraal provinciehuis

Gras op het dak voor isolatie

Op het dak van het provinciehuis in Leeuwarden is ruimte voor zonnepanelen. De constructie is echter niet sterk genoeg om evenveel energie op te wekken als dat er wordt gebruikt. Daarom wordt er gekeken naar andere provinciale gebouwen of stukken grond, waarop nog geen zonnepanelen te vinden zijn. De daken kunnen ook anders worden gebruikt. Zo moet er op het provinciehuis een groen dak komen, dat met gras en planten wordt gerealiseerd. Dat werkt isolerend en is daarnaast ook goed voor onder andere insecten.

Gedeputeerde Staten wil de plannen nu verder uitwerken. De kosten daarvan zijn 300.000 euro.