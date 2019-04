'Folle krêft foarút': basketballers van Aris op bezoek bij Máximaschool

De Leeuwarden basketbalclub Aris geeft elk jaar ongeveer vijftig clinics aan schoolkinderen in de hele provincie. "Op jaarbasis zie je dan meer dan duizend kinderen, waardoor je ook echt kunt bijdragen aan thema's zoals gezond(er) leven en overgewicht bij kinderen", zegt Sierd Dijksman, bestuurslid van Aris met de maatschappelijke rol van de club als zijn portefeuille.

De gezondheid van kinderen is niet de enige reden voor de clinics. "We willen natuurlijk ook graag de sporthal vol hebben. Het Kalverdijkje moet elke week uitverkocht zijn. Basketbal is een kleine sport en dan is het belangrijk om op deze manier zichtbaar te zijn."

De leerlingen mogen na de clinic naar een wedstrijd van Aris in de Dutch Basketball League toe. "En na afloop hebben ze dan een 'meet en greet' met de spelers en krijgen ze handtekeningen. Op die manier proberen we een heel kindvriendelijke club te zijn."

Van Aris 1.0 naar Aris 2.0

Dijkman zit niet alleen in het huidige bestuur, maar ook in het nieuwe bestuur, dat van 'Aris 1.0' graag 'Aris 2.0' wil maken. Volgens Dijkman moet de club zich daarvoor nog meer inzetten op maatschappelijk gebied. "In de wereld om ons heen zien we dat BVO's (betaalde voetbalorganisaties) steeds actiever worden, waardoor wij moeten kijken wat we nog meer kunnen om doen om onderscheidend te zijn."

Wat die nieuwe plannen precies betekenen, kan Dijkman nog niet zeggen. "Die liggen nog op de tekentafel, maar we willen vooral onze spelers nog meer als rolmodel inzetten voor de toekomstige sportgeneratie", aldus Dijkman.