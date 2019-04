Jong Cambuur wint met 6-3 van Jong FC Eindhoven

In de eerste minuten van de wedstrijd vlogen de doelpunten de spelers van Jong FC Eindhoven om de oren. Al na acht minuten stonden de Leeuwarders op een 3-0 voorsprong, maar die voorsprong duurde niet lang. Er volgden twee tegendoelpunten, waarmee Jong FV Eindhoven even dichterbij kwam. Dat lieten de Leeuwarders echter niet gebeuren: de 4-2 stond al in de 22ste minuut op het scorebord en met diezelfde stand gingen ze ook de rust in.

In de tweede helft bleven de Leeuwarders Jong Eindhoven de baas. Met nog twee doelpunten en één tegengoal kwam de eindstand op 6-3. Voor Cambuur waren Guezen (2x), Den Hoedt (2x), Van den Beemt en Akhamrane de doelpuntenmakers.

De Leeuwarders staan nu op de zevende plek in de competitie. Jong Heerenveen staat tweede en Jong Eindhoven is de hekkensluiter.