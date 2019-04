Veel animo voor onderzoeksjournalistiek

Ook de regionale omroepen van Groningen, Drenthe en Overijssel doen mee aan de samenwerking. De bedoeling is dat er ook in die provincies onderzoek wordt gedaan, zodat er antwoorden boven tafel komen, die anders misschien is de doofpot zouden worden gestopt.

Arne van der Wal is onderzoeker bij Follow The Money. Hij wil graag met de regionale omroepen samenwerken, omdat zij weten wat er op regionaal gebied allemaal speelt. "Wij hebben onze financiële expertise en de omroepen de regionale netwerken. Als we dat soort dingen combineren, kunnen we hele goede onderzoeksjournalistiek tot stand brengen", legt Van der Wal uit.

Al 61 onderzoeksvoorstellen

Dinsdag kwamen er al 61 onderzoeksvoorstellen binnen en daar zitten, volgens Van der Wal, hele goede onderwerpen bij. Onder andere de REC in Harlingen is als onderzoeksvoorstel ingezonden. Waarom er niet naar een spoorlijn over de Afsluitdijk gestreefd wordt en waarom alle windmolens in het noorden worden geplaatst, zijn voorbeelden van andere voorstellen. "Wij houden ervan om te kijken welke financiële belangen er meespelen. Mensen kunnen onderwerpen aanbieden, maar ook hulp, zodat we het samen tot de bodem uit kunnen zoeken."

Heb je zelf ook een goed onderzoeksidee?

Op deze website kun je je ideeën kwijt: https://www.omropfryslan.nl/pitchnoordoost.