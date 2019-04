Kamp Amersfoort zoekt foto's van gevangenen uit Tweede Wereldoorlog

Het voormalige concentratiekamp wil de 35.000 gevangenen, die vanuit het hele land kwamen, weer een gezicht geven. In het hele land wordt naar foto's gezocht van de gevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kamp zaten. Kamp Amersfoort heeft daarom de website geefgevangeneneengezicht.nl gelanceerd.

Met de foto's wordt een fotomonument gemaakt, dat in het nieuwe museum van het kamp moet komen. Het nieuwe museum zal haar deuren in het voorjaar van 2020 openen. "We hopen dat iedereen die dit project omarmt nog één keer de zolder op kruipt of oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de oud-gevangenen weer zichtbaar te maken", aldus directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort.