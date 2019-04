Wegenbelasting stijgt komend jaar met 16 procent

In 2015, bij het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, is de belasting voor vier jaar verlaagd. Daarmee werd een verkiezingsbelofte van het CDA ingelost. De maatregel kost de provincie 20 miljoen euro op jaarbasis en omdat de vier jaar bijna om zijn, wordt de belasting volgend jaar weer verhoogd. In 2019 betaal je jaarlijks gemiddeld 185,60 aan opcenten voor een auto. In 2020 wordt dat 227,11.

Subsidie provinciale instellingen omhoog

Uit de begroting wordt ook duidelijk dat de subsidie voor provinciale instellingen stijgt. De provincie kist voor een indicatie van 2,25 procent. Vorig jaar was dat slechts één procent. De stijging is volgens gedeputeerde Sander de Rouwe noodzakelijk, omdat instellingen onder andere met hogere loonkosten te maken hebben.

Op dit moment wordt op het provinciehuis gesproken over de vorming van een nieuw college. De begroting voor komend jaar is dan ook niet heel ambitieus, zegt De Rouwe: "Als er snel een nieuw college komt, kunnen er nog dingen worden veranderd, maar nu moeten we echt aan de slag met de financiële plannen voor komend jaar."