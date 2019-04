Michel Vlap onzeker voor Feyenoord; Kik Pierie ziet Ajax-uitdaging wel zitten

In verscheidene media werd het al genoemd, maar Kik Pierie zelf bevestigt het ook: Ajax heeft interesse in de centrale verdediger. "Maar er is nog niks rond, nog niks zeker en er is nog geen handtekening gezet."

Mocht de deal tussen Heerenveen, Ajax en Pierie doorgaan, dan is het nog maar de vraag of de 18-jarige Leeuwarder speeltijd krijgt bij Ajax. Met andere woorden: is een transfer naar een club zoals Ajax wel een goede keuze? "Als je naar een topclub in Nederland gaat of een topclub in het buitenland, dan weet je dat je moet vechten voor een basisplaats. Dat weet je. Maar misschien ben ik daar wel klaar voor. Ik denk dat het ook wel goed voor mij is als ik uitgedaagd wordt."

Heerenveen presteert uit beter dan thuis

De eerste vraag aan trainer Olde Riekerink: "Bent u ook zo blij dat jullie weer uit spelen?" De trainer van Heerenveen reageert lachend. "Nou, nee hoor. We moeten ons in onze thuishaven altijd beter voelen." Feit is echter wel dat Heerenveen dit seizoen thuis nog maar drie keer heeft gewonnen. De meeste punten werden buiten het Abe Lenstra Stadion behaald, namelijk 22 van de 36 behaalde punten.

"Ik kan me wel voorstellen dat de supporters denken dat een uitwedstrijd ons beter ligt. We laten thuis ook minder zien dan waar ik voor het seizoen op gehoopt had."