Recordaantal Friese basisscholen doet mee aan Nationale Buitenlesdag

Kinderen zijn actiever als ze buiten les krijgen en daarbij is het goed voor hun leerprestaties en gezondheid, dat blijkt uit onderzoek. Uit een rapport uit 2017 blijkt dat kinderen te weinig bewegen en deze buitenlesdagen moeten dat veranderen.

Dit jaar gaan de leerlingen zes keer naar buiten. Ook bij slecht weer. Een van de Friese basisscholen die meedoet is De Stjelp in Baard. Die leerlingen gaan de eigen schooltuin in. De tuin is het afgelopen jaar opgeknapt en de leerlingen hebben er zelfs een plek waar ze in de oven brood kunnen bakken.