Mantelzorgweek dag 2: Jonge mantelzorgers

Vanaf zijn vijftiende helpt Corné in de huishouding. Dat is langzamerhand steeds meer geworden. Hij doet boodschappen, de was en helpt zijn vader met het toedienen van lucht of bijvoorbeeld het aandoen van de spalken bij de schoenen.

Op dit moment neemt hij een volwaardige rol in het huishouden in. Als moeder het druk heeft, dan helpt hij vader Gerard ook met aankleden, maar dat is in principe de taak van moeder Hermien.

Voor Corné is het echter geen probleem. Hij vindt dat hij genoeg tijd heeft voor andere zaken. Zo is hij graag aan het gamen en 's avonds gaat hij met vrienden op pad.

Hoe het komt als hij straks het huis uit gaat, daar denkt hij nog niet echt over na. Voor moeder Hermien is het duidelijk, dat de situatie dan wel zal veranderen. Ze is erg trots op Corné. De ouders noemen hem hun wonder. Maar Corné vindt het allemaal gewoon. Het hoort bij ons leven.