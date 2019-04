Provincie komt met strengere regels tegen stankoverlast

Het maken van het geurbeleid is moeilijk, zegt de verantwoordelijke gedeputeerde Michiel Schrier. "Niet is zo ingewikkeld als het meten van geur. Het is letterlijk mensenwerk. Mensen die een goed getrainde neus hebben en zo controleren wat wel en niet kan."

Toch is een nieuw beleid nodig. Het Rijk laat het over aan de provincies en gemeenten. Die kunnen lokaal veel beter bepalen welke geur voor overlast zorgt en welke niet. Schrier: "Wij maken nu beleid en sturen dat door naar de gemeenten. We hopen nu dat ze dat overnemen want dan krijgen we in Fryslân een éénduidig geurbeleid."