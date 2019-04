Burgemeester over stroomkosten: "Als ze wat willen, dan moeten ze ons aansprakelijk stellen"

Er is de afgelopen jaren al vaker contact geweest tussen de familie en de gemeente. "Er liggen duizenden pagina's aan dossier", vertelt Veenstra. "Er is van alles boven water gehaald: mails, rekeningen, alles. Ze hebben met ambtenaren gesproken die hier al niet meer werken, met ambtenaars die intussen andere functies hebben bij de gemeente. Maar wat we ook boven tafel halen: overal blijkt dat de gemeente de rekeningen hebben betaald die zij moest betalen."

De Ploegstra's hebben laten berekenen dat de financiële schade in totaal meer dan 200.000 euro is. "Maar ik kan de oorzaak daarvan niet aanwijzen", zegt Veenstra. "Het is een periode vanaf 1991. Dat is dus al 28 jaar en er komt nu dit totaalbedrag uit. In de eerste vijftien jaar hadden ze een florerend boerenbedrijf, daar moet je rekening mee houden."