Christelijke vrouwenbeweging viert 100-jarig jubileum in De Lawei

Op het podium van een afgeladen De Lawei is er gesproken over literatuur en er was muziek. Passage organiseert avonden en excursies voor de vrouwen. Als ze eenmaal lid zijn, blijven ze dat meestal ook, zeggen ze.

Of de organisatie over 100 jaar nog bestaat, is maar de vraag, geven de dames zelf ook toe. Dat zou dan vooral te maken hebben met hoe de maatschappij aan het veranderen is ten opzichte van het christen zijn.

De vrouwenvereniging wil de leden stimuleren om actief te zijn in de maatschappij. Volgens de organisatie is het belang van de vrouwenverenigingen nog altijd groot. Toch zijn er wel wat zorgen over de gemiddelde leeftijd van de leden. De jongsten zijn rond de 50 jaar en de oudsten om en nabij de 80 jaar.