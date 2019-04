Friezen in het donker: straatverlichting doet het niet meer vanwege zomertijd

"We moeten nu alles handmatig aan- en uitzetten", zegt een woordvoerder van Alliander. "Dat kan op afstand, maar het zijn nogal wat kastjes die we allemaal aan moeten sturen."

Alliander heeft eind vorig jaar een nieuw type schakelaar in gebruik genomen. Waarschijnlijk is er bij het verzetten van de klok wat misgegaan in het computersysteem van die schakelaar. "We zijn al sinds zondag bezig met het vinden van een oplossing, maar dat is nog niet gelukt", zegt de woordvoerder. "Het is dus een hardnekkig probleem."

Het probleem speelt net alleen in Fryslân, maar ook in Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en een deel van Zuid-Holland.