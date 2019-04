Gemeente: constructie ijshockeyhal van Thialf was niet akkoord

Bij de renovatie van de hal in 2004 was al duidelijk dat bepaalde zaken moesten worden aangelegd zodat het dak tegen harde wind kon. Dat is toen niet gebeurd. Bovendien was de bouw al van start gegaan op het moment dat de constructietekeningen van het dak werden gecontroleerd. "De bouwvergunning is op 10 juni verleend, de tekeningen zijn pas in oktober ingeleverd", zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

"Dat was toen ook gebruikelijk, om de vergunningaanvrager wat tijd te geven. Die tekeningen moeten wel 14 dagen voor aanvang bouw worden ingeleverd. De bouw is medio juni gestart en de tekeningen zijn dus pas in oktober ingediend."

Constructie afgekeurd

Uiteindelijk keurde de gemeentelijke constructeur bij de toetsing de constructie af. "In oktober heeft hij telefonisch laten weten dat er geen akkoord is. Op 5 november ook schriftelijk." Dat heeft uiteindelijk niet tot maatregelen geleid. De gemeente weet echter niet waarom. Wel zegt de gemeente in het feitenrelaas dat de tijdsdruk hoog was. Daarin staat ook dat niet meer alles is na te gaan, want niet alle stukken staan in het dossier.

"Dat is natuurlijk heel onbevredigend, dat een aantal stukken niet in het dossier zitten en we de opvolging van de opmerkingen van de gemeentelijk constructeur niet kunnen zien", zegt Van der Zwan. "We hebben de constructeur gevraagd, maar hij kan het zich niet meer herinneren."

"Niet altijd onveilig geweest"

Is de hal dan al die tijd onveilig geweest? Dat is niet te zeggen, volgens Van der Zwan. "Dat hebben we de extern constructeur gevraagd. Zijn opmerking was: er is een stabiliserende werking uit het dak gegaan, want anders was het dak bij de eerste storm al ingestort. Dat is niet gebeurd. Er zijn verder ook geen problemen geweest. Wél zal de stabiliteit steeds minder zijn geworden", zegt de burgemeester.

"Waar de grens tussen veiligheid en ónveiligheid is gepasseerd, is onduidelijk. Toen we op 18 september de eerste signalen ontvingen, hebben we wel de hal op 5 december gesloten."