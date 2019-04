Terschelling komt met rook- en stookverbod in natuurgebieden

Na 12 april wordt de situatie op het eiland opnieuw bekeken. De vegetatie in de natuurgebieden is nog heel droog. Met het oog op de stevige noordoostenwind is het verbod ingesteld.

De regen die de komende dagen is voorspeld, is volgens de gemeente verwaarloosbaar en heeft geen effect op de droogte.

Duinbrand

Dat de natuurgebieden nog erg droog zijn, dat bleek maandagnacht toen bij een duinbrand op Terschelling een deel van het duingebied langs de Dwarsdijk zwartgeblakerd raakte. Toen de brandweer van het eiland aankwam, bleek dat het een behoorlijk grote brand was. De brandweer heeft de brand kunnen doven, maar toen was al een groot stuk duin beschadigd geraakt.