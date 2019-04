Claudy Jongstra maakt kunstwerk voor Google op internationale woonbeurs

Jongstra heeft het project twee weken geleden toegewezen gekregen. Ze was toen in New York en had een afspraak met een architectenbureau waarmee ze eerder een project deed. Het bureau had de opdracht van Google gekregen en bij de presentatie van haar werk waren ze daar meteen enthousiast. "Zo gaat dat vaker", zegt Jongstra. "Ik heb dezelfde ervaring twintig jaar geleden ook een keer gehad in Londen. Toen zat ik ergens op het juiste moment, met de juiste mensen en toen kreeg ik de opdracht voor Star Wars." In de jaren 90 van de vorige eeuw werd ze gevraagd om stof voor kostuums van de film te ontwerpen.

Welzijn

Op de woonbeurs in Milaan heeft Google drie ruimtes en een daarvan mag Jongstra inrichten. Het project is onderdeel van een neurologisch onderzoek. Mensen krijgen een polsbandje met sensoren om en als ze rondstappen in de ruimte wordt hun hartslag en bloeddruk gemeten. Zo worden de belevingen en emoties van de mensen vastgelegd. Jongstra: "Je ziet een werk van mij en dan gebeurt er eigenlijk iets in je brein. Je brein weet dat wol, het materiaal dat ik gebruik, zacht is en dat maakt dat je brein zegt: dit is heel fijn en prettig."

Volgens Jongstra ontstaat daarmee wetenschappelijk bewijs dat kunst op bepaalde locaties essentieel is voor het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld in ziekenhuisen, scholen op op plekken van bezinning. Het is belangrijk dat mensen zich daar prettig en op hun gemak voelen, aldus Jongstra.

Fries goud

Na het culturele hoofdstadjaar is Jongstra steeds meer gericht op wetenschap. Vorige week is ze geïnaugureerd aan de Koninklijke Academie voor Wetenschap en Kunsten. "Dus de wetenschap ligt heel dichtbij. Wetenschappers met wie we nu werken in Húns en Spannum vinden onze plek zo belangrijk, omdat daar planten groeien die eigenlijk niet meer voorkomen en waarmee je prachtige recepten kunt maken uit de 15e, 16e eeuw. Dus dat erfgoed, die juwelen, straks in combinatie met die haptische ervaring... ik denk dat we echt Fries goud in handen hebben."