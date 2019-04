Waar moet je als mantelzorger zijn voor hulp?

Ben jij mantelzorger? Kijk hier voor een overzicht van alle steun voor mantelzorgers in Fryslân

Een op de drie Friezen geeft wel eens mantelzorg aan een in zijn of haar omgeving en die zorg wordt steeds zwaarder. Toch durven veel mensen en mantelzorgers niet om hulp te vragen. Daarom komt Omrop Fryslân met de 'Week van de Mantelzorg: vraag om hulp'. Vanaf 1 april komen verhalen van alle soorten aan de beurt en wat er in Fryslân aan steun is voor de mantelzorgers. Kijk hier voor meer informatie over de actieweek en een kaart met een overzicht van alle Friese initiatieven voor mantelzorg.