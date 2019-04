Museum Dr8888 stelt Nieske Ketelaar aan als interim-directeur

Ketelaar was eerder wethouder in de gemeente Smallingerland. Verder is ze sinds januari 2018 werkzaam bij Sense of Place. Ook heeft ze een aantal projecten in het kader van Culturele Hoofdstad begeleid, onder andere Lost in the Greenhouse en Finestra Aperta.

Ketelaar kijkt uit naar haar nieuwe baan. "Kunst en cultuur in brede zin en in Smallingerland in het bijzonder ligt mij al jaren na aan het hart. Ik ben altijd nauw betrokken geweest bij de cultuur in Smallingerland en ik kijk er naar uit om het stokje over te nemen van Paulo Martina."