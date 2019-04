Prijs voor begraafplaats in Fryslân is relatief laag, maar stijgt wel

Vlieland is een van de goedkoopste gemeenten: daar kost een begraafplaats 1.100 euro. In Losser (Overijssel) en Beekdaelen (Limburg) is het nóg goedkoper: respectievelijk 733 en 793 euro.

Crematiekosten

Qua crematies behoort Fryslân bij de duurdere provincies. Dat kost gemiddeld 833 euro in Fryslân. Gecremeerd worden is alleen duurder in Drenthe, Flevoland en Gelderland.