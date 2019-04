Zandwinningsbesluit verdeelt raad De Fryske Marren opnieuw in tweeën

Het besluit van De Fryske Marren geen zandwinning toe te staan in het IJsselmeer zorgde maandagavond in de gemeenteraad opnieuw voor verdeling. Royal Smals, het bedrijf dat de zandwinning uit wil voeren, had aangekondigd het besluit aan te vechten bij de Raad van State, maar het formele besluit van de gemeente is nog altijd niet gepubliceerd en dus is het lastig dat aan te vechten.