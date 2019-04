Brits beveiligingsbedrijf neemt overgebleven taak failliet SecurCash over

De overname van het bedrijf heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. De ondernemingsraden van beide bedrijven zouden positief tegenover de overname staan. Het is niet bekend wat G4S voor SecurCash heeft betaald.

Vorig jaar ging SecurCash, met onder andere een vestiging in Drachten, failliet. Om die reden werd in maart in het Friese filiaal een veiling georganiseerd, waarbij de inboedel van het failliete geldtransportbedrijf werd verkocht. Bijvoorbeeld gepantserde geldtransportwagens, een telcentrale en een meldkamer stonden destijds te koop.