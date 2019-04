Toneelstuk 'Mantelzorg omdat het ...' doorbreekt taboe met knipoog

'Mantelzorg omdat het ...' ging vorig jaar in première. Regisseur Gea Struiksma merkte dat er vraag was naar wat uitleg over mantelzorg. "Ja, want wat is mantelzorg eigenlijk? Omdat het moet, omdat het kan, omdat het leuk is of omdat het verschrikkelijk is?" Het verklaart direct de drie punten achter de titel. "Voor iedereen is dat namelijk anders. Daarom hebben wij ook puntjes achter de titel gezet, zodat iedereen dat voor zichzelf kan invullen."

Humor maakt relatief

Het 45 minuten durende toneelstuk bestaat uit korte sketches. "Een soort compilatie uit verschillende korte en humoristische stukje. Zo zoeken wij, in een deel van de sketches, bijvoorbeeld een mantelzorger voor een patiënt. Een van de actrices speelt een patiënt die de keuze heeft uit vier mantelzorgers. Het publiek zoekt dan met haar naar een goede kandidaat. Dan doen wij dan met vele humor."