OPROEP: Wie heeft het beste idee voor een journalistiek onderzoek?

De regionale omroepen Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost en onderzoeksplatform Follow the Money werken samen op journalistiek gebied. Vanuit het publiek van de omroepen kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete Pitch. Zo kan het publiek in Noord-Nederland meebepalen wat er onderzocht wordt.