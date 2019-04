SC Cambuur haalt uit bij Jong Ajax: "Ongeveer de perfecte wedstrijd"

"Als je kijkt naar de effectiviteit en de momenten die we krijgen, dan hoop je daar op voorhand op", zei Hake in de catacomben. "Daarin zijn we heel goed geweest vandaag. Dan hoef je niet per se in de armen te knijpen, maar dan kun je ook zeggen van: we halen gewoon een heel goed rendement."

Hake zag een hoop positieve dingen. "We hebben weinig schoten op goal tegen gehad, misschien wel niet één. Daarnaast zijn we zelf heel effectief geweest en hadden we een plan dat heel goed werkte. Dus ja, in dat opzicht hebben we veel goed gedaan."

"Het is heel mooi, maar tegelijkertijd is het ook maar één wedstrijd. Je moet er wel van genieten, maar uiteindelijk gaat het om het totaal en dat zijn volgens mij 38 wedstrijden. Dit duel is daar een onderdeel van. Op dit moment is het heel belangrijk en een goede zege, ook voor het doelsaldo en het vertrouwen."