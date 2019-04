SC Cambuur zet met 6-0 monsterscore neer tegen Jong Ajax

Na de thuisnederlaag vrijdag tegen Almere City hadden de Leeuwarders iets recht te zetten. Dat was in de eerste helft meteen duidelijk. Bij de eerste kans was het raak. Ajax-keeper Dominik Kotarski liet in de negende minuut een bal los waar Sam Hendriks attent op reageerde en de bal in het goal tikte.

Ook de tweede kans was een doelpunt. Uit een vrije trap van Robin Maulun was het Matthew Steenvoorden die vrij kon inkoppen. Even leek het erop dat Cambuur ook nog voor de derde keer binnen het kwartier kon juichen, maar Hendriks stond buitenspel.

Cambuur blijft scoren

Na de twee openingsgoals was het nog niet klaar voor Cambuur. In de 22e minuut was het Sam Hendriks die na een goede actie Nigel Robertha vond bij de tweede paal. Die kon de voorzet verzilveren: 0-3. De Leeuwarders bleven doorgaan met scoren.

Robertha kon na een actie de bal hard en laag in de hoek schieten en zijn tweede van de avond noteren. Ook Hendriks wilde zijn tweede maken en werd geholpen door de keeper van de Amsterdammers. Kotarski leverde de bal zomaar in bij Robertha, die Hendriks een niet te missen kans gaf op de 0-5. Dat was ook de ruststand.