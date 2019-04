Postma na eerste dag tevreden met tiende plaats; Bouwmeester zesde

"Er stond niet veel wind, die aflandig was. De eerste race was heel zwaar, met veel draaiingen en drukteverschillen. Maar ik heb een goede wedstrijd gezeild en goede beslissingen genomen. Alleen het resultaat was iets minder goed dan het niveau van zeilen, maar dat doet niets af aan de manier waarop er gezeild is", vertelt ze.

"Voor de tweede race draaide de wind 180 graden en hadden we zeewind. Toen zeilde ik vanaf het begin aan de leiding. Dat is fijn! Veel dingen die we deze winter geoefend hebben, kwamen naar voren, dus dat is een bevestiging dat we met de goede dingen bezig zijn."