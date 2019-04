Michiel Schrier: "De SP stak vroeger ook de middelvinger op naar de gevestigde orde"

Lijsttrekker Michiel Schrier is erg teleurgesteld. "Als je zo'n partij ziet die geen campagne heeft gevoerd, dan maakt dat je kwaad." Schrier denkt dat de SP misschien iets te genuanceerd was in haar standpunten en dat ze die anders naar voren hadden moeten brengen. "Mensen snappen het niet meer. Je moet een heldere boodschap hebben en die goed overbrengen."

De SP zou misschien niet genoeg haar eigen beleid hebben uitgevoerd en afgestraft zijn voor vier jaar lang inleveren in het college: "Deze tendentie, van dat de helft van de SP verdween, was gewoon in heel Nederland te zien."

Feller geluid

Volgens sommigen hadden Schrier en zijn partij wel feller mogen ageren tegen bijvoorbeeld de REC in Harlingen. Als oppositiepartij had de partij een scherper geluid laten horen dan nu in het college. "Als je in de oppositie zit, kun je veel meer de grenzen opzoeken van wet- en regelgeving. Maar als je bestuurder bent, dan heb je daar wel mee te dealen."

Veel SP-stemmers hebben bij de provinciale verkiezingen voor Forum voor Democratie gekozen. "Wij waren vroeger ook de partij die de middelvinger opstak naar de gevestigde orde. Je ziet nu dat die rol door de 'new kid on the block' is overgenomen. Dan moet je als SP weer gaan kijken waar je voor staat, wat je kernwaarden zijn. Die moet je weer duidelijk naar voren gaan brengen, zodat die anti-establishment-partij weer kunt worden."

Toekomst

Schrier denkt dat mensen hun interesse voor de partij misschien een beetje verloren hebben, omdat de partij niet helder genoeg verteld heeft wat hun verhaal is. Maar is er nog wel ruimte voor de SP? Schrier ziet nog wel een toekomst voor zijn partij. "Ik denk dat wij de enige partij zijn die haar idealen zo ver doorvoert. Dat kunnen wij heel goed en daar hebben we hele goede mensen voor in de Tweede Kamer, maar ook in alle provincies en gemeentes."

Oppositie

Schrier verruilt zijn functie van gedeputeerde voor die van Statenlid. De partij zal waarschijnlijk in de oppositie komen, want Schrier ziet vooralsnog geen rol weggelegd voor de SP in een coalitie. "Ik heb ook gezegd tegen de verkenner dat ik geen rol zie voor de SP in de coalitie. Je moet je afvragen: wat wil je zelf ook? Als je goed oppositie voert, dan kun je een heel belangrijke rol vervullen in de politiek."