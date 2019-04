Sportoverzicht: Voetbal, ijshockey, korfbal, judo en ijsspeedway

Sportclub Heerenveen pakte in de dying seconds de overwinning op Excelsior. In het Abe Lenstra Stadion werd het 1-0 tegen Excelsior. Doelpuntenmaker was invaller Pelle van Amersfoort, die Stijn Schaars verving. Aanvoerder Schaars was het daar beslist niet mee eens. De grote uitblinker aan Friese kant was echter Warner Hahn. Met verschillende knappe reddingen hield hij zijn doel schoon.

IJshockey

De ijshockeyers van Heerenveen, de UNIS Flyers, deden het minder goed. Ze streden in de BeNe-League om de landstitel tegen het Belgische Herentals. Zaterdag hadden de Flyers moeten winnen om nog een kans te maken, maar dat lukte niet. De titel ging naar Herentals en de Flyers sluiten het seizoen af zonder hoofdprijs.

Korfbal

We nemen ook een kijkje in Papendrecht voor de play-offs in de Korfbal League. LDODK speelde daar zijn eerste wedstrijd tegen PKC. In de halve finale gaat het erom wie als eerste twee keer wint. LDODK heeft het altijd lastig in Papendrecht en dat was nu niet anders. Het is nog niet verloren: aankomend weekend moet LDODK thuis winnen. Als dat lukt, komt er in Papendrecht een beslissende derde wedstrijd.

Judo

Judoka Sanne Vermeer uit Stiens deed het goed bij de Grand Prix van Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. In de categorie -63 kilo pakte ze de gouden medaille. Ze versloeg Geke van der Berg in de finale binnen de minuut.

IJsspeedway

De schaatsers en shorttrackers zijn van het ijs af en dus konden de ijsspeedwayers zich uitleven op het ijs van Thialf. Vrijdag werd de Roelof Thijs Bokaal gehouden, zaterdag en zondag de laatste races om het wereldkampioenschap. Daar deden twee Friezen aan mee: de erg jonge Jimmy Tuinstra (18) en de afzwaaiende Simon Reitsma.

Verder

We praten ook nog over de eerste races van het Formule 2-seizoen met Nyck de Vries en over de volleybalsters van VC Sneek.