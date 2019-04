Brabantse drugszaak heeft Friese link; schuur in Oudebildtzijl moest drugslab worden

Na een tip in 2017 ontdekte de politie een netwerk van ongeveer tien personen. Ruim een halfjaar later heeft de politie invallen gedaan en verschillende mensen aangehouden.

Het spoor in het onderzoek leidde ook naar Oudebildtzijl. Daar waren ze volgens het Openbaar Ministerie bezig met het opbouwen van een speedlab in het buitengebied van het dorp. Cornelis heeft een schuur achter huis die te huur stond. Hij is ook verdachte in de zaak.

Niets verdachts

Op een dag werd er bij hem aangebeld. "Bij mij kwam iemand aan de deur en die betaalde vooruit. Je gaat niet uit van zoiets", zei hij in de rechtbank. Het huurcontract ging op 1 oktober 2017 in. Hij zag weleens een auto het erf oprijden en er werd verbouwd, maar er was niets verdachts volgens hem. Ook niet toen er plotseling een caravan werd neergezet. Dat wordt wel vaker gedaan in de tuinbouw, voor seizoensarbeiders uit het buitenland, maar ook voor drugsproducenten die van ver komen. Die caravan was van een man uit Den Bosch.

De politie fotografeerde verschillende Brabanders in Oudebildtzijl. Ook zagen ze de mannen bij bouwmarkten. Volgens deskundigen was het Friese lab nog in aanbouw. Het zou gebruikt moeten worden voor de productie van speed. Een verdachte gaf toe dat hij in de schuur geweest is om er twee wanden in te zetten.

In de rechtszaal waren tien verdachten. De officier komt dinsdag met de eisen. De uitspraak wordt niet eerder dan begin mei verwacht.