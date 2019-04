Betaalde mantelzorg: "Zonder mij kan hij niet thuis wonen"

Goed gevoel

David's gezondheid is altijd al een probleem geweest in z'n leven. "In de oorlog ben ik gewond geraakt aan mijn been. Er was geen penicilline waardoor ik altijd mank liep en nu niks meer met dat been kan." Buurma kan daarom niet goed meer lopen en zit de meeste tijd van de dag in zijn stoel. Toch wil hij graag in zijn eigen huis blijven. "Ik ga hier gestrekt vandaan", zegt hij.

"Zonder mij kan hij eigenlijk niet langer thuis blijven wonen", vertelt Marjon. "Hij belt me bijvoorbeeld op omdat hij een geluid hoorde en niet van zijn stoel kon komen om te zien wat het was. Dan is hij heel erg angstig en ben ik de enige die hem kan helpen. Daarom geeft dit werk me ook zo'n goed gevoel."