Terschellinger havenmeester Liesbeth de Haan is Belgisch kampioen vrachtwagentrekken

"Ik moest een vrachtwagen van elf ton trekken. In hele korte tijd moet je een enorme krachtexplosie hebben", vertelt De Haan. "Je moet hangen, je moet vertrouwen hebben in je materialen en dan de kracht uit je benen halen. Het is voor mij nog vrij nieuw, want ik doe het nog maar een jaar."

De Haan haar dochter gaf haar op voor de wedstrijd. De volgende wedstrijd is de kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap. "In Nederland is er veel meer belangstelling voor de vrouwenkrachtsport, dus we moeten ons kwalificeren."