Halve finale LDODK is 'Wedstriid fan de Wike'

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de club dat LDODK in de halve finale staat, maar ze willen meer in Gorredijk. Dan moet er wel worden gewonnen van PKC. "En dan zal het anders moeten dan in de eerste helft van de vorige wedstrijd", weet sportverslaggever Andor Faber. "Want bij rust stond er afgelopen zaterdag een 20-8 achterstand op het scorebord." Mocht LDODK zaterdag winnen, dan is er dinsdag 9 april een beslissende derde wedstrijd in Papendrecht.

De wedstrijd tussen LDODK en PKC is zaterdagavond live te volgen bij Omrop Fryslân op de radio, in een extra sportprogramma. Daarbij ook een verslag van het duel tussen de volleybalsters van VC Sneek en Flynth Fast.