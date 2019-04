De minuut van Reitse: iedere dag een tip van televisiekok Reitse Spanninga

"We hebben het iedere dag over eten, het is belangrijk", vertelt Reitse Spanninga. "Ik wil graag tips aan de luisteraars meegeven. Dat kan variëren van een recept tot een weetje of iets over de historie van een product. Een ding is zeker, het gaat altijd over eten in het 'menu-tje' van Reitse."

"Ik zeg altijd: Lekker eten is een vorm van geluk. En daar moet je ook altijd de tijd voor nemen. Iedereen heeft het druk, maar eten is belangrijk. Ik wil mensen daar graag enthousiast voor maken."

Zuurdesem

Deze eerste keer trapt hij af... met een verhaal over zuurdesem. "Zuurdesem is eigengemaakte natuurgist. Een bakker in Makkum werkt al jaren met zuurdesem. Het is een eeuwenoud product en bestaat uit een moederdeeg."

Wat dat precies en hoe dat nu zit? Luister naar Reitse in zijn minuut.