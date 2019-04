Omrop Fryslân op landelijke televisie, vijf vragen over Kijk op Fryslân

Moeten Timo, Afke en Jantine daarvoor dan iedere dag naar Hilversum?

"Nee, gelukkig niet. We nemen de uitzending gewoon op in onze eigen studio in Leeuwarden en proberen 'Kijk op Fryslân' zoveel mogelijk in onze dagelijkse werkwijze in te plannen. Het is natuurlijk ook zo dat hetzelfde nieuws ook in Fryslân Hjoed komt, dus dat hoeft niet dubbel te worden gemaakt. Er worden wel extra mensen voor ingezet, hiervoor krijgen we geld van het Rijk. De uitzending wordt aan het eind van de middag opgenomen en dan verstuurd naar Hilversum."