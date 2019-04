Eerste officiële fokcentrum voor roodbonte koeien in Haren (Groningen)

Vraagbaak

De Harenaren willen de kennis die ze nu hebben graag delen. "We willen een vraagbaak zijn voor mensen die informatie willen hebben over Fries Roodbont vee." Het is wel opmerkelijk dat het eerste fokcentrum niet in Fryslân, maar in Groningen staat.

De Friese Roodbonte koe is een typisch Fries ras. Sandra Woldring: "Zo is het nou eenmaal, we wonen in Haren. We hebben ervoor gezorgd dat hier zo'n groot koppel staat, dat hadden ze in Friesland ook kunnen doen."