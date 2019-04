Twee leerlingen van Beyers Naudé winnen prijs voor profielwerkstuk

Alexander de Grote

De beide leerlingen hebben uitgezocht hoe de relatie van Alexander de Grote en Hefaistion was. In een in 2004 uitgebrachte film van Oliver Stone over Alexander de Grote, werd hij neergezet als een homoseksueel. Janke en Lisanne hebben uitgezocht hoe waar dat beeld is.

De beide examenkandidaten mochten vrijdag in Groningen de Marie Lokeprijs in ontvangst nemen. In het juryrapport stond: "De leerlingen schreven een verbluffend goed profielwerkstuk: analytisch zeer sterk met een wetenschappelijke attitude. Als lezer word je helemaal meegenomen in het verhaal: je weet meteen wat er met het onderzoek gaat gebeuren."