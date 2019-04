1 april grap in Fryslân: van Spare Ribs tot aapjes

Drachtster Michelin-ster?

Een spare rib-restaurant uit Drachten heeft op haar Facebook-pagina laten weten dat ze genomineerd zijn voor een Michelin-ster. "Spare Rib Express is als eerste bezorgrestaurant in Nederland genomineerd voor een Michelin-ster!", schrijven ze. Echter maakt Michelin de nominaties nooit bekend.

Oplossing voor de Afsluitdijk

Fietsenwinkel Mante heeft dé oplossing voor fietsers die ook de komende jaren hun IJsselmeer-rondje willen fietsen. Dat kan niet meer omdat de Afsluitdijk afgesloten is, maar door een crowdfundingsactie willen ze een waterstoep aanleggen. Koop je een meter fietspad, dan verdubbelt Mantel iedere verkochte meter.

Domeinnaam .snits

Het zal niet onbekend zijn, de domeinnaam '.frl'. Maar voor ondernemers uit Sneek is er nu een domeinnaam waarmee ze kunnen laten zien dat het om een bedrijf uit Sneek gaat. Via snitsdomein.nl kan er vanaf eind april een Sneker domeinnaam worden aangeschaft. Maar of .snits 1 april overleeft, is de vraag.

Geweren in de kelder

In Kollum is in het oude rechtshuis een partij wapens gevonden uit de tijd van het Kollumer Oproer, in 18797. De kelder waarin ze liggen, was vanwge een inspectie door de overheid dicht, dus we konden er niet in om te checken. Maar vanaf twee uur kon dat wel. We zijn benieuwd hoeveel mensen de kelder zijn ingedoken.

Boodschappen doen met een chip

De Jumbo in Grou komt met een handige hulp voor de boodschappen: een chip die in de koelkast bijhoudt of er producten op zijn. De boodschappen worden automatisch bijbesteld en bezorgd.

Heerenveen kiest voor een Jaguar

De burgemeester en wethouders in Heerenveen krijgen een nieuwe dienstauto. Een elektrische Jaguar Ipace - voor de kenners. Volgens burgemeester Van der Zwan past de auto bij de uitstraling van hemzelf en de wethouders.