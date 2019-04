Beoogde coalitie De Fryske Marren roept bevolking op om mee te denken

Om de ideeën te verzamelen komt formateur Aucke van der Werff in april naar Balk, Lemmer en Joure om met inwoners van De Fryske Marren hierover te praten. Mensen moeten zich wel in van tevoren opgeven. De formateur heeft met iedereen een persoonlijk gesprek.

De partijen hopen dat ze begin mei het akkoord kunnen presenteren. In februari viel het college op de zandwinningsplannen in het IJsselmeer. De FNP was tegen de zandwinning. Daardoor ontstond er een breuk.