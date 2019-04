Steeds meer mensen kiezen voor een klimaatvriendelijke tuin

Meer groen in de tuin is goed voor de natuur en de biodiversiteit. Bovendien kan het regenwater gemakkelijker weg bij een flinke regenbui en hebben insecten meer plek om te leven. Het nadeel van een groene tuin is echter dat er meer onderhoud nodig is dan bij een tuin vol met tegels. Vaak gebruiken mensen vergif om onkruid tegen te gaan. Maar zout, azijn en vergif zijn funest, weet Piekstra. "We hebben twee hectare met planten staan, maar gebruiken totaal geen vergif."

Diverse acties

Diverse organisaties zetten zich in om de tuinen in Nederland groener te maken. Zo werken tuincentra samen met bijvoorbeeld de Vlinderstichting, de Vogelbescherming en de Nederlandse bijenhouders.