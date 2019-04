Het Odensehuis: een plek om jezelf te zijn

Uitbreiding

Het aantal vestigingen van het Odensehuis is de afgelopen tijd flink uitgebreid. Martine: "Het Odensehuis in Leeuwarden is nu nog open op maandag en woensdag van 10.00 tot 17.00 uur, maar hopelijk wordt dit in de nabije toekomst veel vaker. In Burgum en Drachten zijn er ook net twee huizen opgericht en ook hier loopt het vol. Dat vinden we mooi, want we vinden het belangrijk dat zowel mantelzorgers als dementie-patiënten in de samenleving blijven staan."